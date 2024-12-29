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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» готовятся встретить Новый год на передовой

Военнослужащие гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» готовятся встретить Новый год на передовой

Несмотря на опасности, в подразделениях царит праздничное настроение. Накануне Нового года бойцы украсили блиндажи самодельными гирляндами и нарядили новогодние елки.

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Комментарии
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Амара Карпова
Храни Вас Господь🙏❤️Вернитесь Все живыми и здоровыми👊🙏🙏🙏
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