В Туле водитель встретил на перекрестке улиц Епифанской и Пролетарской "злобного учителя" на BMW

На перекрестке улиц Епифанской и Пролетарской в Туле между двумя водителями произошел конфликт, едва не спровоцировавший аварию на проезжей части Видеоролик был опубликован в сообществе "Автохамы и ДТП | Тула" социальной сети "ВКонтакте".