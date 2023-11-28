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В Туле водитель встретил на перекрестке улиц Епифанской и Пролетарской "злобного учителя" на BMW

В Туле водитель встретил на перекрестке улиц Епифанской и Пролетарской "злобного учителя" на BMW

На перекрестке улиц Епифанской и Пролетарской в Туле между двумя водителями произошел конфликт, едва не спровоцировавший аварию на проезжей части Видеоролик был опубликован в сообществе &quot;Автохамы и ДТП | Тула&quot; социальной сети &quot;ВКонтакте&quot;.

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