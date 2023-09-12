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У Зе нехило пригорело от сказанного Блинкеным: Глава госдепа передал своему вассалу послание Путина. Развязка будет раскалённой

У Зе нехило пригорело от сказанного Блинкеным: Глава госдепа передал своему вассалу послание Путина. Развязка будет раскалённой

В информационную эру любые приказы, тайные распоряжения или конфиденциальную информацию передают по закрытым каналам связи, быстро и надежно.

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Комментарии
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Natalija Osminina
&quot;А потому при возникновении очередной серьезной угрозы вполне может провести показательные испытания ядерного оружия на реальной цели.&quot; - Так уже и провела)) Показательные, только тайные)) И сразу все засуетились, забегали как тараканы)) На днях США заявили, что потеряли свою подлодку: &quot;Атомная ударная подводная лодка ВМС США класса Seawolf USS CONNECTICUT пропала без вести более 96 часов, на ее борту находились 116 членов экипажа и 16 баллистических ракет подводных лодок Trident II D-5, по 14 термоядерных зарядов каждая.&quot; Видимо, Россия в доказательство провела ядерное подводное испытание на маленьком атолльчике в океане (как завещал Жириновский). Возможно даже не ядерное, а какого-нибудь нового оружия, которое этот островок просто сдуло или раскололо пополам, типа, такое цунами, как от Посейдона. А американская подлодка  следила за российской субмариной и попала под ударную волну. Заодно пришла ответка за &quot;Курск&quot;.
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