У Зе нехило пригорело от сказанного Блинкеным: Глава госдепа передал своему вассалу послание Путина. Развязка будет раскалённой

Natalija Osminina

"А потому при возникновении очередной серьезной угрозы вполне может провести показательные испытания ядерного оружия на реальной цели." - Так уже и провела)) Показательные, только тайные)) И сразу все засуетились, забегали как тараканы)) На днях США заявили, что потеряли свою подлодку: "Атомная ударная подводная лодка ВМС США класса Seawolf USS CONNECTICUT пропала без вести более 96 часов, на ее борту находились 116 членов экипажа и 16 баллистических ракет подводных лодок Trident II D-5, по 14 термоядерных зарядов каждая." Видимо, Россия в доказательство провела ядерное подводное испытание на маленьком атолльчике в океане (как завещал Жириновский). Возможно даже не ядерное, а какого-нибудь нового оружия, которое этот островок просто сдуло или раскололо пополам, типа, такое цунами, как от Посейдона. А американская подлодка следила за российской субмариной и попала под ударную волну. Заодно пришла ответка за "Курск".