Спустя 11 лет Европейский суд по правам человека признал наконец, что украинские власти не приняли меры для предотвращения и прекращения насилия во время событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда живьём были сожжены десятки защитников Дома профсоюзов.
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