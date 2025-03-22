РЭО: с 2030 года в России будет единая цветовая индексация мусорных контейнеров

С 1 сентября в России вступят в силу новые требования к обращению с твердыми коммунальными отходами. Руководитель департамента нормотворческой деятельности ППК «Российский экологический оператор» Маргарита Поспелова рассказала 360.
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