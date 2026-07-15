Ликсутов сообщил, что резидент ОЭЗ Москвы в 13 раз увеличил инвестиции в разработки

В Департаменте инвестиционной и промышленной политики сообщили, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва», выпускающий оптоэлектронику для оптоволоконной связи, в I квартале 2026 года увеличил расходы на НИОКР в 13 раз, что позволило нарастить высокотехнологичное производство в 1,1 раза .