Ликсутов сообщил, что резидент ОЭЗ Москвы в 13 раз увеличил инвестиции в разработки

В Департаменте инвестиционной и промышленной политики сообщили, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва», выпускающий оптоэлектронику для оптоволоконной связи, в I квартале 2026 года увеличил расходы на НИОКР в 13 раз, что позволило нарастить высокотехнологичное производство в 1,1 раза .
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