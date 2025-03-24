История удивляет: принятие христианства на Руси было подготовлено гуманным языческим культом Святовида

Именно языческий культ Святовида, добрый и нестяжательный являлся основой верований народа Руси в дохристианские времена – в отличие от принятого лишь частью русской знати связанного с жестокостью и стяжательством Перунова культа.
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