Шесть лет спустя: женская сборная России по теннису вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг

Российские теннисистки вышли в финал Кубка Билли Джин Кинг, ранее известного как Кубок Федерации. Команда под руководством Игоря Андреева обыграла канадок и француженок на групповом этапе, а затем сломила сопротивление американок в плей-офф.
Российские теннисистки вышли в финал Кубка Билли Джин Кинг, ранее известного как Кубок Федерации. Команда под руководством Игоря Андреева обыграла канадок и француженок на групповом этапе, а затем сломила сопротивление американок в плей-офф.
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