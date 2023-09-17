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Карандин о судействе: «Практически по каждому матчу СКА много нареканий. В игре с «Динамо» все моменты «50 на 50» толковались в пользу Москвы»

Ранее лига оштрафовала СКА на 300 тысяч рублей за слова главного тренера Романа Ротенберга о судействе после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Торпедо» (3:4).

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