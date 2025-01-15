Депутат Янклович заявил об участии спецслужб Украины в подготовке его убийства

Председатель комитета по делам ветеранов Саратовской областной думы Александр Янклович («Единая Россия») заявил, что покушение на него готовилось украинскими спецслужбами, к подростку, которого задержали по подозрению в приготовлении к убийству, у него претензий нет.
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