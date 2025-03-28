ФАС проверяет жалобы на интернет в домах ПИК из-за проблем с Lovit

Федеральная антимонопольная служба расследует проблемы с интернетом в домах застройщика ПИК. Жители сообщают о возможности подключения только к провайдеру Lovit, который испытывает трудности из-за DDoS-атак.
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