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Царьград

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ФАС проверяет жалобы на интернет в домах ПИК из-за проблем с Lovit

ФАС проверяет жалобы на интернет в домах ПИК из-за проблем с Lovit

Федеральная антимонопольная служба расследует проблемы с интернетом в домах застройщика ПИК. Жители сообщают о возможности подключения только к провайдеру Lovit, который испытывает трудности из-за DDoS-атак.

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