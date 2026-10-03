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Технофашист Шмидт: «Мы думали, что Россия отсталая и медлительная, но что-то изменилось»

Технофашист Шмидт: «Мы думали, что Россия отсталая и медлительная, но что-то изменилось»

У Запада нет эффективного противодействия российским баллистическим ракетам. Об этом в интервью британскому журналу «Экономист» заявил бывший гендиректор Google, ныне возглавляющий компанию Swift Beat LLC, производящую атакующие Россию беспилотники «Хорнет», техно-фашист Эрик Шмидт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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