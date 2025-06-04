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Царьград

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Масштабные сбои в Интернете: страдают Ростов-на-Дону, Москва и Испания

Масштабные сбои в Интернете: страдают Ростов-на-Дону, Москва и Испания

Интернет-сбои зафиксированы в Ростове-на-Дону, Москве и Санкт-Петербурге. Жители Ростовской области сообщают о неполадках, что подтверждает Сбой.

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