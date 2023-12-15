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Председателем Орловского райсуда назначен Александр Артёмов

Председателем Орловского райсуда назначен Александр Артёмов

Александр Артёмов будет возглавлять Орловский районный суд Орловской области в течение 6 лет. Накануне Орловский областной суд сообщил о назначении на должность председателя Орловского районного суда Орловской области Александра Артёмова.

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