Председателем Орловского райсуда назначен Александр Артёмов

Александр Артёмов будет возглавлять Орловский районный суд Орловской области в течение 6 лет. Накануне Орловский областной суд сообщил о назначении на должность председателя Орловского районного суда Орловской области Александра Артёмова.
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