Росзаповедцентр разрешит охоту на сайгаков

В России скоро разрешат охоту на сайгаков, под защитой останется только прикаспийская популяция. Об этом сообщила заместитель директора Росзаповедцентра Минприроды России Ольга Кревер, ее процитировал ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии