Филе тилапии в кляре на сковороде

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Если вы ещё не пробовали филе тилапии, жаренное в кляре на сковороде, тогда настоятельно советую приготовить.