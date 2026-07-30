Врач Щербакова: переизбыток железа в организме грозит циррозом и раком печени

Переизбыток железа не менее опасен, чем его дефицит. При чрезмерном приеме таких препаратов в организме могут накапливаться избытки железа, нарушая работу печени, сердца, суставов, поджелудочной железы и гормональной системы, рассказала «Газете.
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