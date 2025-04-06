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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Георгиев пропустил 4 шайбы после 11 бросков «Сиэтла» в своем 300-м матче в НХЛ и был заменен на Романова. Поражение – 20-е в 28 играх за «Сан-Хосе»

Вратарь «Сан-Хосе» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Кракена» (1:5).  После четвертой шайбы соперника во втором периоде он был заменен на Георгия Романова, пропустившего 1 гол после 11 бросков.

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