«Экологично сходить налево»: психолог Вероника Степанова о последствиях измены

Алексей Эта горе-психолог не знает, что существует закон Кармы, и за всё, в том числе и измену, придётся отвечать. "За каждый сладкий миг иль сладкое мгновенье, слезами и тоской заплатишь Ты судьбе ..."(М.Ю. Лермонтов)

Виктор Козодоев Если жена, строит глазки другому при вас, значит надежда на хорошую и счастливую жизнь у мужа закончилась, сразу собирай чемодан и бегом, если не уйдешь во время, то всю оставшуюся жизнь будешь жалеть об этом. Завтра она точно вам изменит и будет насмехаться над вами