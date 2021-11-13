Дома ждет родной и любимый (или наоборот, холодный и опостылевший) муж, а на работе или в спортзале привлекает совсем другой мужчина? Популярный психолог Вероника Степанова объяснила, как поступать.
«Экологично сходить налево»: психолог Вероника Степанова о последствиях измены
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей
Эта горе-психолог не знает, что существует закон Кармы, и за всё, в том числе и измену, придётся отвечать. "За каждый сладкий миг иль сладкое мгновенье, слезами и тоской заплатишь Ты судьбе ..."(М.Ю. Лермонтов)
Ответить
6 час.
Виктор Козодоев
Если жена, строит глазки другому при вас, значит надежда на хорошую и счастливую жизнь у мужа закончилась, сразу собирай чемодан и бегом, если не уйдешь во время, то всю оставшуюся жизнь будешь жалеть об этом. Завтра она точно вам изменит и будет насмехаться над вами
Ответить
5 час.
Alexander Lindeman
Седьмую заповедь "Не прелюбодействуй..." даже сам Бог опротестовал. Он рассуждал: если жена (муж) изменит, - то это не грех, а благо. Ведь если сохранить это в тайне, - то никакой беды нет: если муж (жена) не знает об этом, то мужу (жене) от этого не станет хуже. Зато удовольствие получат двое.😜
Ответить
1 час.
Свежие комментарии