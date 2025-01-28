Победа здравого смысла: эксперт о роли итогов выборов в Беларуси для РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Победа на выборах президента Белоруссии действующего главы республики Александра Лукашенко в одинаковой степени принципиально важна для России как с экономической, так и с военной точек зрения.
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