За девять месяцев 2025 года на Свердловской и Южно-Уральской железных дорогах пассажиры оформили 7,9 млн электронных билетов на поезда дальнего следования, что на 2,7% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС Военкор Сладков з...
- Г Директор тольятти...
- Сразу 11 видов ор...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым