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Аграрный комитет СФ утвердил состав рабочей группы по развитию агрострахования

Аграрный комитет СФ утвердил состав рабочей группы по развитию агрострахования

Специальная рабочая группа займется вопросами развития агрострахования при Комитете по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации, в ее состав вошли представители Национального союза агростраховщиков.

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