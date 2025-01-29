Аграрный комитет СФ утвердил состав рабочей группы по развитию агрострахования

Специальная рабочая группа займется вопросами развития агрострахования при Комитете по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации, в ее состав вошли представители Национального союза агростраховщиков.
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