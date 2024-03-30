19 историй, которые доказывают, что все мужчины — это просто большие мальчики и с этим надо смириться

Многие женщины порой говорят своим вторым половинкам, что те иногда ведут себя как дети. Ну а чего они хотят, если действительно в теле каждого мужчины живет мальчик, который вынужден вести себя так, как подобает взрослому человеку.
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