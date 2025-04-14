Институты здравоохранения США ограничили доступ к базам данных для ряда стран

Запрет касается ученых из России, Китая, Ирана, КНДР, Венесуэлы и Кубы. В этих базах хранится информация о гражданах США, страдающих наркоманией и алкоголизмом и рядом психических заболеванийНациональные институты здравоохранения США ограничили доступ к своим базам данных для исследователей из ряда стран, говорится в заявлении организации.