Свет отключат в хуторе Деминском! 4 апреля, с 9 до 17 часов, электроэнергии не будет по следующим адресам: ул.
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Свет отключат в хуторе Деминском! 4 апреля, с 9 до 17 часов, электроэнергии не будет по следующим адресам: ул.