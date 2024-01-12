Романов забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Торонто». У него 10 очков и «+10» в 41 игре

Защитник «Айлендерс» внес вклад в победу команды над «Торонто» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. В активе 24-летнего россиянина 10 (4+6) очков в 41 игре в текущем сезоне при полезности «+10» и среднем времени на льду 22:45.