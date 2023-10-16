Ермак рассказал главе МИД Мальты о подготовке Украины к зиме

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в понедельник, 16 октября, заявил, что проинформировал главу МИД Республики Мальта о необходимости защиты энергетической инфраструктуры от российских атак и о подготовке к зимнему периоду, – сообщают украинские СМИ.
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