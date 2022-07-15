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Экс-игрок «Спартака» Глушенков перешел бы в ЦСКА: «Почему нет? Это мое дело, я занимаюсь им не ради фанатов, а ради себя»

Экс-игрок «Спартака» Максим Глушенков готов играть за ЦСКА. Глушенков перешел в «Спартак» в январе 2019 года из «Чертаново».

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