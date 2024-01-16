35-летняя женщина погибла в аварии в Кондопожском районе

Прокуратура Кондопожского района выясняет обстоятельства смертельного ДТП. По предварительным данным 15 января около 13 часов 30 минут на 518 км трассы «Кола» произошло столкновение автомобилей марок «Киа Рио» и «УАЗ».
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