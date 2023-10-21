О русских и славянах с позиции древней истории

(Н. Я. Данилевский, 1871). Поверхностное знание истории своей страны вкупе с ее постоянным переписыванием (переиначиванием) в угоду интересам правящей верхушки является традиционной чертой нашего общества еще со времен Рюрика Ростиславича.
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