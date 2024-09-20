Экономист Тимофеев раскрыл, найдутся ли в бюджете деньги на 13-ю пенсию

МОСКВА, 20 сентября, ФедералПресс. Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов заявил, что уже до конца 2024 года в парламент будет внесен законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии для пенсионеров.
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