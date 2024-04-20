Bild: Иран может начать производство ядерного оружия через несколько недель

Иран вплотную подошел к созданию ядерного оружия, производство которого может начаться через несколько недель, заявил директор немецкого Центра продвинутой безопасности, стратегических и интеграционных исследований Ульрих Шли.
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