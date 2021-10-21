Женские штучки, которые раздражают мужчин

Женские страстиПолитикаЖенские штучки, которые раздражают мужчин Иногда женщина может даже не догадываться, что своим поведением и привычками она раздражает друга или нового знакомого.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAAlexanderДавно еще в СССР моя знакомая сделала пластику лица. До этого она была хоть и некрасивой, но у нее было море обояния. После пластики носа она стала самой настоящей уродиной. Хирург-коновал, совершенно не понимающий привлекательность лица, изуродовал ее. Нос из вздернутого превратился в клюв!Комментировать
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