Женские страсти

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Женские штучки, которые раздражают мужчин

Женские штучки, которые раздражают мужчин

Иногда женщина может даже не догадываться, что своим поведением и привычками она раздражает друга или нового знакомого.

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Alexander
Давно еще в СССР моя знакомая сделала пластику лица. До этого она была хоть и некрасивой, но у нее было море обояния. После пластики носа она стала самой настоящей уродиной. Хирург-коновал, совершенно не понимающий привлекательность лица, изуродовал ее. Нос из вздернутого превратился в клюв!

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