Реконструированный Нотр-Дам оформлен в стиле масонского тампля

Одним из самых громких мировых событий стало открытие парижского собора Нотр-Дам, на которое по приглашению Эммануэля Макрона съехались около 50 мировых лидеров, включая новоизбранного президента США Трампа, наследного принца Уильяма, представлявшего там короля Великобритании Карла III, не говоря уж массе руководителей невлиятельных стран, типа президентов Польши, Хорватии и Украины.