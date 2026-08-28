US Job Growth Revised Lower By 79,000 In Annual Benchmark Estimate In our preview of today's preliminary benchmark revision of US jobs - published by the BLS 'conveniently' just as Kevin Warsh started to speak - we said that according to Goldman calculations, for the first time in 3 years and just the second time since 2018, the BLS was going to revisedpayrolls modestly higher "based on the nine months of data released since the last benchmarked period, March 2025.
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