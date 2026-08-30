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Экс‑арбитр ФИФА — об эпизоде в матче «Балтики» и «Родины»: «По мне — это пенальти»

Экс‑арбитр ФИФА — об эпизоде в матче «Балтики» и «Родины»: «По мне — это пенальти»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин считаете, что Евгений Кукуляк должен был назначить пенальти в ворота «Балтики» за фол на нападающем «Родины» Германе Онугхе в матче 6-го тура РПЛ.

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