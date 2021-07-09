Происшествия

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Сотрудники Ленского линейного отдела полиции раскрыли кражу деталей из редкоземельных металлов

Сотрудники Ленского линейного отдела полиции раскрыли кражу деталей из редкоземельных металлов

В Иркутской области сотрудники транспортной полиции привлекли к ответственности мужчину, похитившего детали из редкоземельных металлов на одном из предприятий города Киренска.

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