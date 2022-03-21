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Российские экономные дороги. ОАО «РЖД» сворачивает непрофильные программы, чтобы собрать денег на нормальную работу железных дорог

Российские экономные дороги. ОАО «РЖД» сворачивает непрофильные программы, чтобы собрать денег на нормальную работу железных дорог

ОАО «Российские железные дороги» обещает затянуть пояса — холдинг принял решение снизить финансовую нагрузку от непрофильных ресурсов.

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