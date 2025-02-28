Для входа на маркетплейсы россияне смогут использовать биометрию

Для пользователей маркетплейсов введут возможность использовать биометрию для входа на онлайн-платформу, что позволит защититься от мошенников, у которых не будет доступа к системе даже при получении пароля или смс с кодом для авторизации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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