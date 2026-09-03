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Ученые предупредили о возможных мощных вспышках на Солнце

Ученые предупредили о возможных мощных вспышках на Солнце

Ожидаются взрывы класса М Ученые прогнозируют мощные вспышки на Солнце 3 и 4 сентября, сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

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