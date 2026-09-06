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Режиссер «Бумера» намекнул на съемки новой части

Режиссер «Бумера» намекнул на съемки новой части

Режиссер культового фильма «Бумер» Петр Буслов дал понять, что он работает над новой частью. В интервью kp.

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