Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Елизавета Худайбердиева: «Прошлый сезон был негладким совершенно. Осталось чувство неудовлетворенности»

Худайбердиева – чемпионка России в танцах на льду, она выступает в дуэте с Егором Базиным. – Перед началом второго «закрытого» сезона не могу не спросить.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх