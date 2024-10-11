Баумгартнер выводит Австрию вперед: единственный гол в матче с Казахстаном

В третьем туре Лиги наций УЕФА сборная Австрии ведет после первого тайма против Казахстана благодаря голу Кристофа Баумгартнера.
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