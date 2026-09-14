Минтруд упростит процесс получения званий "Ветеран труда"

Минтруд России предложил упростить получение званий "Ветеран труда". Информация о наградах будет размещаться в ГИС "ЕЦП", избавляя граждан от необходимости предоставлять документы.
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