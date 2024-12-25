Apple хочет самостоятельно защищать свои интересы в антимонопольном расследо...

Apple хочет самостоятельно защищать свои интересы в антимонопольном расследовании против GoogleНачатое американскими регуляторами расследование в отношении корпорации Google, которая подозревается в злоупотреблении своим положением на рынке поисковых систем, может привести к пересмотру имеющихся соглашений с партнёрами, среди которых есть и Apple.