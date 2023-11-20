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Нигматуллин о вызове в сборную: «Цель, которую я выполнил. Приехав в команду, сразу понял, что есть следующие цели. 32 года для вратаря – хороший возраст»

Нигматуллин о вызове в сборную: «Цель, которую я выполнил. Приехав в команду, сразу понял, что есть следующие цели. 32 года для вратаря – хороший возраст»

Голкипер высказался в преддверии товарищеского матча с Кубой. – Насколько сейчас для футболистов важен вызов в сборную, учитывая нынешнюю ситуацию.

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