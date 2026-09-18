Сервис "Туту": Русские ежегодно совершают 87 млн поездок по стране

Сервис "Туту" сообщил: русские совершают три поездки по стране и две за границу ежегодно. В прошлом году 33,5 млн человек путешествовали, из них 87% по России.
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