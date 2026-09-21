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Иркутск Сегодня

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Иркутский транспортный прокурор вышел к пассажирам: вопросы решались прямо на вокзале

Иркутская транспортная прокуратура организовала необычный формат общения с гражданами — выездной приём прямо на железнодорожных вокзалах.

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