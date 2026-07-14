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Образ за 13 миллионов рублей и отказ внуку Пугачевой: как складывается жизнь Стефании Маликовой

Образ за 13 миллионов рублей и отказ внуку Пугачевой: как складывается жизнь Стефании Маликовой

Недавнее появление Стефании Маликовой в образе стоимостью более 13 миллионов рублей спровоцировало волну обсуждений в столичном обществе.

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