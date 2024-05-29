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Царьград

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Свежие комментарии

  • No Name
    Не хотят долго жить, пусть едут"Кинжал" прилетел...
  • Нина Лубенкова
    Что то не так действительно в этом деле!!Считаю боевой генерал достоин того, что бы находиться под домашним арестом!!"Восстание" генер...
  • Терехов Олег
    Это видимо у следаков и прокуроров сейчас чёс идет на волне происходящего (как у артистов "новогодний чёс"). хотят оч..."Восстание" генер...

"Кинжал" прилетел в пункт дислокации инструкторов НАТО во Львове - Сотни погибших. Замечены поляки, французы, американцы - инсайдер

"Кинжал" прилетел в пункт дислокации инструкторов НАТО во Львове - Сотни погибших. Замечены поляки, французы, американцы - инсайдер

Русская армия ударила "Кинжалом" по Яворовскому полигону во Львовской области. Сообщается, что там находился пункт дислокации инструкторов НАТО – офицерский состав обучал украинцев пользоваться западной техникой.

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Комментарии
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Руслан Техажев
Мало информации. Пока наши спутники не будут постоянно контролировать весь! земной шар, так и будем лупить в темную!
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16 час.
ГБ
Геннадий Бережнов
Так и будем лупить в темную! Поясни уважаемый, а как попасть то удалось?
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14 час.

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