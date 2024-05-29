"Кинжал" прилетел в пункт дислокации инструкторов НАТО во Львове - Сотни погибших. Замечены поляки, французы, американцы - инсайдер

Русская армия ударила "Кинжалом" по Яворовскому полигону во Львовской области. Сообщается, что там находился пункт дислокации инструкторов НАТО – офицерский состав обучал украинцев пользоваться западной техникой.
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